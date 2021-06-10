Законопроєкти "про олігархів" та ренту на руду будуть максимально блокувати в Раді, - Арахамія

Законопроєкти "про олігархів" та ренту на руду ("антиахметівський") намагатимуться максимально блокувати у Верховній Раді.

Про це на пресконференції заявив голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія, передає кореспондент LB.UA. За інформацію джерел LB.ua в "СН", законопроєкт про олігархів може бути розглянутий у першому читанні на початку липня, "з 29 червня по 2 липня, коли буде пленарний тиждень".

"Важкі закони, два найбільш важкі. Це закон про олігархів і закон про руду, де збільшуються рентні платежі. Всі фінансово-промислові групи, звичайно, будуть чинить спротив. Готуємся до цього, операція схожа на спецназ. Я не думаю, що будуть якісь деструктивні рухи парламенту, але будуть, звичайно, намагатися блокувати всіма способами", - зазначив Арахамія.

На пресконференції він також зазначив, що олігархи не можуть не впливати на політиків.

"Чи є вплив? Звичайно є, у всіх фракцій. Якщо якась фракція заявляє, що на неї немає впливу олігархів, то вона бреше... Ступінь впливу може бути різним.... Але те, що представники олігархів є у всіх фракціях - це не теба сперечатися!" - сказав Арахамія.

Він додав, що президентським законопроєктом передбачаються механізми зменшення впливу олігархів на політику.

"Скласти мандат, перестати ангажувати політичні сили, позбавитись медіа.... Чи, можливо, продати частину бізнесу.... Насправді цей законопроєкт намагається якось демонізувати, але він м'ягкий. Якби я вносив його до парламенту, він би був набагато жорсткішим", - сказав Арахамія.

Голова партії Олександр Корнієнко уточнив, що профільний оборонний комітет розгляне законопроєкт "Про олігархів" у 20-х числах червня.

Зазначимо, що вартість залізної руди в світі досягла історичного максимуму - $200. При цьому ринкові тарифи на перевалку мінералу становлять $3,40-5,20, тоді як в Україні з 2018 року вони коливалися $2,05 до $3,40 за тонну.

Нагадаємо, 15 квітня Володимир Зеленський ініціював розробку закону про олігархів. Президент розповів, що у олігархів буде вибір: продовжувати діяльність і потрапити під санкції чи ні. За його словами, потенційним олігархам дадуть час позбавития від цього впливу.

Законопроєкт "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" №5559 був внесений до ВР 2 червня. Він передбачає створення реєстру олігархів за рішенням РНБО, вводить визначення особи, яка має значний вплив на ЗМІ, та зобов’язує подавати “декларації” за контакти з такими особами. За словами міністра юстиції Дениса Малюськи, у реєстр олігархів точно попадуть Петро Порошенко та Ігор Коломойський.