Він вводиться в дію через шість місяців з дня набрання чинності.

Закон "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України" опубліковано в парламентській газеті "Голос України".

Про це повідомляється на сайті газети.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через шість місяців з дня набрання ним чинності (окрім ч.1. ст. 2. та абзацу 2 ч. ст. 6, які вводяться в дію через дев’ять місяців з дня опублікування.

"Цей Закон спрямований на зменшення обсягу використання в Україні пластикових пакетів, обмеження їх розповсюдження з метою поліпшення стану навколишнього природного середовища та благоустрою територій", - зазначається в повідомленні.

Закон роз'яснює такі терміни: біорозкладний пластиковий пакет, маркування, оксорозкладні пластикові пакети , об’єкт надання послуг, об’єкт роздрібної торгівлі, тощо.

Так, забороняється розповсюдження пластикових пакетів в об’єктах роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг: надтонких пластикових пакетів, тонких пластикових пакетів та оксорозкладних. При цьому встановлена ч.1. цієї статті заборона не поширюється на біорозкладні пластикові пакети.

"Встановлена пунктом 1 частини першої цієї статті заборона не поширюється на надтонкі пластикові пакети шириною до 225 міліметрів (без бокових складок), глибиною до 345 міліметрів (з урахуванням бокових складок), довжиною до 450 міліметрів (з урахуванням ручок), що призначені для пакування та/або транспортування свіжої риби, м’яса та продуктів із них, сипучих продуктів, льоду та розповсюджуються в об’єктах роздрібної торгівлі як первинна упаковка. Пластикові пакети, що не відповідають встановленим цим Законом вимогам, підлягають вилученню з обігу в порядку, встановленому Законом України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції»", - йдеться в документі.

Закон також передбачає, що розповсюдження пластикових пакетів здійснюється виключно на платній основі.

"Роздрібні ціни на пластикові пакети не можуть бути нижчими за мінімальні ціни, що встановлюються Кабінетом Міністрів України", - йдеться в повідомленні.

За порушення цього закону передбачені штрафи.

Нагадаємо, 1 червня Верховна Рада ухвалила в повторному другому читанні законопроєкт про обмеження обігу пластикових пакетів. У першому читанні заборону пластикових пакетів парламент підтримав ще в листопаді 2019 року, але через рік провалив у другому.

Президент Володимир Зеленський підписав цей закон під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Екологія" 7 червня.