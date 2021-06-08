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У Києві дорожня сварка водіїв "Лексуса" та евакуатора закінчилась різаниною

Водій евакуатора отримав ножове поранення, а його опонент втік.

У Києві дорожня сварка водіїв "Лексуса" та евакуатора закінчилась різаниною
Архівне фото
Фото: zt.npu.gov.ua

У Києві на Печерську під час дорожнього конфлікту на Печерську водій евакуатора отримав ножове поранення.

Про це повідомляє відділ комунікації столичної поліції.

"Надійшло повідомлення про ножове поранення чоловіка на вулиці Шота Руставелі. На місце події негайно виїхали екіпажі патрульної поліції, слідчо-оперативна група та медики. За попередньою інформацією, між водіями евакуатора та автомобіля «Лексус» виник конфлікт, у результаті якого водій іномарки наніс ножове поранення опоненту та поїхав з місця події", - повідомили правоохоронці.

Потерпілому медики надали допомогу на місці. Поліцейські шукають зловмисника та встановлюють обставини інциденту. Після проведення першочергових слідчих дій події буде надана правова кваліфікація.

Оновлення. Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко оприлюднив відео інциденту. На записі видно, що водій евакуатора першим підійшов до іномарки, який сидів в салоні машини, і почав з ним сутичку. Після цього водій евакуатора відійшов, а його опонент вибіг з Lexus і продовжив фізичний конфлікт. 

Нагадаємо, у квітні охоронці київського ТЦ вогнегасниками розігнали бійку біля входу.

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