Директора Інституту рибного господарства НААН затримали за хабар

Національна поліція затримала директора Інституту рибного господарства Національної академії аграрних наук.

На сайті Київської міської прокуратури повідомляється, що науковець підозрюється в отриманні хабара.

Згідно з матеріалами слідства, керівник інституту вимагав від підприємця неправомірну вигоду за укладення договору оренди майна державної установи. Окрім офіційних платежів, бізнесмен нібито мав сплачувати посадовцю 20 тис. гривень щомісяця.

Гроші потрібно було перерахувати на рахунок інституту як благодійний внесок.

7 червня оперативники управління стратегічних розслідувань в місті Києві Нацполіції та слідчі Печерського управління поліції затримали академіка "на гарячому". Йому закидають отримання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

У приміщеннях інституту проведено обшуки.

Інститут рибного господарства НААН з 2007 року очолює доктор сільськогосподарських наук, професор, академік Ігор Грициняк.

Нагадаємо, що президент Національної академії аграрних наук Ярослав Гадзало також підозрюється в хабарництві.

Національна поліція здійснює досудове розслідування за підозрою у отриманні науковцем хабара у вигляді автомобіля Volkswagen Touareg, вартість якого на момент придбання в кінці 2019 року становила 1,44 млн гривень. За версією слідства, підозрюваний одержав неправомірну вигоду за включення директора дослідного господарства "Агрономія" до списку претендентів на заміщення вакансій академіків НААН.

У грудні 2020 року науковцю повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України.

Керівництво Національної академії аграрних наук також фігурує в іншій кримінальній справі за ст. 222 (Шахрайство з фінансовими ресурсами), ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаними злочинним шляхом), та ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.