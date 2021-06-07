Скільки коштує хімчистка офісних меблів в Києві?

Стільці та крісла – незамінний елемент кожного офісу або конференц-залу. Вони використовуються інтенсивно, що призводить до появи плям різного походження (їжа, чорнила, напої) і бруду.
Усе це виглядає неестетично, до того ж є антисанітарним. Регулярне прибирання не завжди може допомогти у видаленні стійких забруднень, крім того, воно не забезпечує глибокої чистки, яку для м'яких меблів рекомендується здійснювати не рідше одного разу на рік. Те саме стосується й ковроліну.
Це завдання для виїзної хімчистки. Клінери усувають усі забруднення на місці в зручний для замовників час, не відволікаючи співробітників від роботи.
Що включають такі послуги?
• Діагностику дефектів і плям.
• Перевірку матеріалу оббивки стільців, крісел, килимового покриття.
• Вибір оптимального методу очищення.
Очищення здійснюється сухим та/або вологим методом із використанням спеціалізованого обладнання (піногенераторів, пароекстракторів, потужних пилососів) іпрофесійних миючих/чистячих засобів, які видаляють забруднення та освіжають вигляд оббивного матеріалу.
Середні ціни на виїзну хімчистку меблів у Києві
|
Вид меблів
|
Середня вартість у гривнях
|
Диван звичайний
|
440
|
Диван кутовий
|
450
|
Диван звичайний шкіряний
|
550
|
Диван кутовий шкіряний
|
650
|
Крісло
|
120
|
Крісло шкіряне
|
160
|
Кухонний куточок
|
250
|
Кухонний стілець
|
40
|
Офісний стілець
|
50
|
Пуф
|
60
|
Декоративна подушка
|
40
|
Ковролін
|
60 за м²
|
Гардини
|
30 за м²
За виїзд бригади клінерів платити не потрібно, але у компаній існує мінімальне замовлення. Його розмір становить 800–1200 гривень.
Якщо цією ж компанією здійснюється прибирання офісу, то послуги хімчистки, як правило, обходяться дешевше. Також часто проводяться сезонні акції, пропонуються знижки новим і постійним клієнтам.
Як очищують офісні меблі?
Клінінгові компанії використовують тільки сертифіковану професійну хімію, спеціально розроблену для хімчистки м’яких меблів, диванів і килимів. Засоби не мають різкого запаху і не виділяють шкідливих випарів.
Таку хімію не продають у супермаркетах, це виключно професійна лінійка реагентів. Фахівці-технологи самі підбирають склад і концентрацію миючого засобу під конкретний вид матеріалу, ступінь і характер забруднення.
Добре, якщо в компанії застосовують екохімію із рослинними або мінеральними компонентами. Такі засоби безпечні для алергіків, дітей, вагітних, домашніх тварин, а також не шкодять навколишньому середовищу.
Надійні компанії надають гарантії на свої послуги, зокрема під час процедури вони зобов'язуються видалити до 90% забруднень без шкоди для меблів.