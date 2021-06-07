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Скільки коштує хімчистка офісних меблів в Києві?

Скільки коштує хімчистка офісних меблів в Києві?

Стільці та крісла – незамінний елемент кожного офісу або конференц-залу. Вони використовуються інтенсивно, що призводить до появи плям різного походження (їжа, чорнила, напої) і бруду.

Усе це виглядає неестетично, до того ж є антисанітарним. Регулярне прибирання не завжди може допомогти у видаленні стійких забруднень, крім того, воно не забезпечує глибокої чистки, яку для м'яких меблів рекомендується здійснювати не рідше одного разу на рік. Те саме стосується й ковроліну.

Це завдання для виїзної хімчистки. Клінери усувають усі забруднення на місці в зручний для замовників час, не відволікаючи співробітників від роботи.

Що включають такі послуги?

• Діагностику дефектів і плям.

• Перевірку матеріалу оббивки стільців, крісел, килимового покриття.

• Вибір оптимального методу очищення.

Очищення здійснюється сухим та/або вологим методом із використанням спеціалізованого обладнання (піногенераторів, пароекстракторів, потужних пилососів) іпрофесійних миючих/чистячих засобів, які видаляють забруднення та освіжають вигляд оббивного матеріалу.

Середні ціни на виїзну хімчистку меблів у Києві

Вид меблів

Середня вартість у гривнях

Диван звичайний

440

Диван кутовий

450

Диван звичайний шкіряний

550

Диван кутовий шкіряний

650

Крісло

120

Крісло шкіряне

160

Кухонний куточок

250

Кухонний стілець

40

Офісний стілець

50

Пуф

60

Декоративна подушка

40

Ковролін

60 за м²

Гардини

30 за м²

За виїзд бригади клінерів платити не потрібно, але у компаній існує мінімальне замовлення. Його розмір становить 800–1200 гривень.

Якщо цією ж компанією здійснюється прибирання офісу, то послуги хімчистки, як правило, обходяться дешевше. Також часто проводяться сезонні акції, пропонуються знижки новим і постійним клієнтам.

Як очищують офісні меблі?

Клінінгові компанії використовують тільки сертифіковану професійну хімію, спеціально розроблену для хімчистки м’яких меблів, диванів і килимів. Засоби не мають різкого запаху і не виділяють шкідливих випарів.

Таку хімію не продають у супермаркетах, це виключно професійна лінійка реагентів. Фахівці-технологи самі підбирають склад і концентрацію миючого засобу під конкретний вид матеріалу, ступінь і характер забруднення.

Добре, якщо в компанії застосовують екохімію із рослинними або мінеральними компонентами. Такі засоби безпечні для алергіків, дітей, вагітних, домашніх тварин, а також не шкодять навколишньому середовищу.

Надійні компанії надають гарантії на свої послуги, зокрема під час процедури вони зобов'язуються видалити до 90% забруднень без шкоди для меблів.

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