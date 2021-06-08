МЗС: дніпровська вода потече тільки в деокупований Крим

"Чим більше РФ зводитиме військових баз в Криму, тим менше води залишатиметься для потреб цивільного населення".

У Міністерстві закордонних справ наголосили, що позиція України щодо постачання води в окупований росією Крим залишається незмінною - дніпровська вода потече на півострів тільки після його деокупації.

Про це розповів в коментарі LB.ua речник МЗС Олег Ніколенко.

"Маємо розуміти, що проблема водних ресурсів загострилася на тлі масованої російської мілітаризації Кримського півострова. Чим більше Російська Федерація зводитиме військових баз в Криму, тим менше води залишатиметься для потреб цивільного населення. РФ як держава-окупант має повністю усвідомлювати свою відповідальність", - наголосив він.

В МЗС також зазначили, що невиконання Росією своїх міжнародно-правових зобов’язань стане предметом обговорення на інавгураційному саміті Кримської платформи 23 серпня.

"Кінцевою метою зусиль України має стати повна деокупація українських територій – як Кримського півострова, так і окремих районів в Донецькій та Луганській областях", - додав спікер МЗС.

Раніше в інтерв’ю виданню "Телеграф" речник української делегації у тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі і радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що українська влада може змінити свою позицію щодо відновлення поставок води в окупований Росією Крим у випадку "дуже серйозних поступок" з боку РФ.

На питання про те, чи чи існують сценарії, за яких можливо пустити воду на півострів, Арестович відповів: "Ні. Вона може змінитися тільки з точки зору дуже серйозних поступок з боку Росії. Наприклад, воду в Крим можна міняти на повне виконання Мінських угод, виведення військ з Донбасу, повернення ОРДЛО на наших умовах. Теоретично ми могли б на це піти, але Росія готова виводити?" - сказав Арестович.

Нагадаємо, Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з’єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після окупації півострова Росією в 2014 році постачання води припинили.

Запаси води в Криму поповнюють із водосховищ природного стоку та підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові. Окупаційна "влада Криму" регулярно закликає жителів півострова економити воду.

У квітні віцепрем'єр-міністр, міністр реінтеграції Олексій Резніков заявив, що теоретична війна за воду для Криму "дорого обійдеться для Росії".