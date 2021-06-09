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Окупаційний суд заочно присудив колишньому політв'язню Бекірову сім років у колонії загального режиму

Бекіров був звільнений у межах обміну у вересні 2019, але окупанти продовжили справу проти нього. 

Окупаційний суд заочно присудив колишньому політв'язню Бекірову сім років у колонії загального режиму
Едем Бекіров
Фото: Facebook Людмила Денісова

Українського активіста, колишнього політв'язня Едема Бекірова заочно засудили до семи років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії загального режиму і штрафу в 150 000 рублів (приблизно 56 000 грн). Відповідне рішення виніс окупаційний суд Сімферополія, повідомила уповноважена з прав людини Людмила Денісова в Facebook.

Едема Бекірова звинуватили за сфабрикованою справою у нібито "зберіганні та перевезенні вибухових речовин". Бекіров перебуває на неокупованій частині України. 

"Вважаю судилище стосовно Едема Бекірова, інваліда першої групи, який має хронічні захворювання, зокрема діабет і неврологію хребта, продовженням політичного переслідування країною-окупантом українських громадян", - заявила Денісова.

Вона підкреслила, що засуджує незаконні дії російської влади та звертається до міжнародної спільноти з проханням продовжувати тиск на Росію задля припинення політичного переслідування громадян України та звільнення усіх, хто перебуває у незаконному ув’язненні на території РФ та тимчасово окупованого Криму, Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, що Едема Бекірова затримали російські спецслужби на в'їзді в Крим вранці 12 грудня 2018 року. Він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Бекірова звинуватили в скоєнні злочину за статтею 222 частина 2 і 222.1 частина 2 КК Росії (зберігання й передача вибухових речовин і боєприпасів).

27 серпня 2019 року Едема Бекірова звільнили з-під варти для участі у "великому обміні" між Росією й Україною. 9 вересня його доставили разом з іншими українськими політичними в'язнями до Києва.

У жовтні 2019 року окупаційний суд Криму зупинив розгляд справи Бекірова, але 14 травня він несподівано продовжився.

Рік тому Бекіров перебував на лікуванні в Києві. 

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