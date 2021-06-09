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​Оболонський острів у Києві з'єднають з Прирічною мостом

Міська влада запланувала другий міст на додачу до пішохідного.

​Оболонський острів у Києві з'єднають з Прирічною мостом
Фото: bigkyiv.com.ua

Оболонська райдержадміністрація Києва 3 червня затвердила проєкт будівництва мосту, який має з'єднати Прирічну вулицю з Оболонським островом.

Про це повідомляється на сайті РДА.

Вартість 60-метрової споруди оцінюється у 26,4 млн гривень. Її планують побудувати за чотири місяці.

Оболонський острів відділяє затоку Оболонь від основного русла Дніпра. З північної сторони він відділений вузькою протокою, саме там і буде будуватися новий міст.

З південної сторони також планують побудувати міст на Оболонську набережну, тільки пішохідний. Він матиме більше 160 метрів у довжину, і його будують за меценатські гроші ТОВ "СІА".

Київська міська державна адміністрація заявляла, що Оболонський острів стане новою зоною відпочинку. Там хочуть обладнати пішохідні доріжки, пляжі, дитячі та спортивні майданчики, сучасне освітлення. Також збираються побудувати причал для суден і човнів.

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