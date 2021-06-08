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Окупанти двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі

Бойових втрат серед військових немає.

Окупанти двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі
Фото: Оперативне командування "Північ" / Operational Command “North”

Російсько-окупаційні війська продовжують порушувати режим припинення вогню на Донбасі. Так, від початку доби в зоні проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано два обстріли позицій Збройних Сил України.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Поблизу населеного пункту Новгородське противник двічі обстріляв позиції українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Бойових втрат серед наших військових немає.

У районі ООС також виконують завдання інші складові сил оборони. Сьогодні піротехніки ДСНС розмінували майже 10 гектарів території та передали на знищення 167 вибухонебезпечних предметів.

"Українські військові продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню", - наголосили в штабі.

Нагадаємо, окупаційні війська глушать безпілотники моніторингової місії ОБСЄ на підконтрольній Україні території. Дальність дії окремих "глушилок" може сягати 120 км.

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