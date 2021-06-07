Окупаційні війська глушать безпілотники ОБСЄ на підконтрольній Україні території

Окупаційні війська глушать безпілотники моніторингової місії ОБСЄ на підконтрольній Україні території.

Про це повідомив штаб Операції об'єднаних сил у понеділок, 7 червня.

За даними українських військових, окупаційні сили використовують засоби радіоелектронної боротьби, які глушать сигнал безпілотників в місцях зльоту та посадки літальних апаратів місії в районі Костянтинівки, Степанівки та Бахмуту.

Це призвело до виведення з ладу трьох літальних апаратів місії у березні-квітні, внаслідок чого польоти були відкладені майже на місяць.

За оцінкою українських військових, активна діяльність російських комплексів РЕБ зафіксована в районах Донецьку, Горлівки, Первомайську, Безіменного. Так, 1 червня технічними засобами СММ ОБСЄ було зафіксовано факт використання РБ-636 "Свєт-КУ", прийнятий на озброєння Збройними силами РФ у 2012 році.

Безпілотники ОБСЄ також фіксували комплекси РЕБ Р-330Ж "Житель", Р-934Б "Синиця", РБ-636 "Свєт-КУ", РБ-341В "Леєр-3". Дальність дії окремих комплексів може сягати 120 км.

Нагадаємо, що цього року ОБСЄ тільки в останній момент вдалося продовжити мандат моніторингової місії на наступні 12 місяців.

Україна сподівається, що продовження мандата забезпечить безперервну моніторингову діяльність СММ ОБСЄ в Україні для об’єктивного та своєчасного інформування міжнародного співтовариства про прояви збройної агресії Російської Федерації проти України. Місія має відстежувати розвиток ситуації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей України, особливо в районах, прилеглих до тимчасово непідконтрольної Уряду України ділянки українсько-російського державного кордону.