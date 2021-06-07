Перший президент України Леонід Кравчук не вірить, що Росія може застосувати ядерну зброю проти України.

Про це він розповів в інтерв'ю журналістці Яніні Соколовій в ефірі "5 каналу".

"Уявіть, Росія вирішила вдарити по Харкову. Наслідки будуть на великій частині і самої Росії", - наголосив Кравчук.

Пояснюючи причини денуклеаризації країни за Будапештським меморандумом, він також розповів, що після розпаду СРСР контроль над ядерним арсеналом належав Москві, а не Києву. Кравчук зазначив, що на момент підписання меморандуму, в Україні було 1270 ядерних боєголовок.

"У мене не було "чорної валізки": вона була в Москві. Я міг тільки по телефону говорити з командувачем ракетної армії (в Москві, - ред.), а він міг виконувати або не виконувати мої прохання, не кажучи вже про доручення: це нереально було. В України не було можливостей контролювати і замінити ядерну зброю", - розповів Кравчук.

"Ядерна зброя, як і все, що існує в природі, - не вічна. Боєголовки необхідно постійно оновлювати. При цьому Україна сама їх не виробляла, спроба добути уран створила Чорнобиль. Ми не впоралися", - зазначив Кравчук.

Він також зазначив, що підписання документа про вивезення ядерної зброї з території України підписав не він, а його наступник Леонід Кучма.

Нагадаємо, у лютому президент Володимир Зеленський назвав відмову України від ядерного статусу на початку 90-х років минулого століття "великою помилкою", а невиконання Будапештського меморандуму - "зрадою". Однак, за його словами, повертати Україні ядерний статус - неправильно.

У червні минулого року президент РФ Володимир Путін підписав указ, в якому названі умови застосування ядерної зброї. У грудні 2019-го він заявляв про готовність Росії продовжити договір про скорочення ядерних арсеналів "без будь-яких умов".

У березні 2018 року Путін присвятив розповіді про нову російську зброю значну частину свого щорічного послання до Федеральних Зборів. Він заявив, що в РФ створена і успішно пройшла випробування нова крилата ракета з енергетичною ядерною установкою, яка "володіє необмеженим радіусом дії і непередбачуваною траєкторією польоту". Президент РФ також заявляв, що у разі ядерної війни росіяни "потраплять в рай, а решта - просто здохнуть".