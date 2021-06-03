Посол України в Німеччині назвав "божевільну ціль" Путіна

"Його план, як і раніше, полягає у знищенні України як незалежної держави".

Посол України в Німеччині Андрій Мельник вважає реальною загрозу масованого нападу зі сторони Росії.

Про це він сказав у інтерв'ю німецькому журналу loyal (переклад опубліковано на сайті посольства).

За словами посла, весняна ескалація зі сторони Росії не була просто брязканням зброєю.

"Ми виходимо з того, що існувала реальна небезпека нового масштабного нападу на Україну, зрештою вона залишається і донині. Путін хотів не лише протестувати нову Адміністрацію США та Федеральний уряд Німеччини. Путін сконцентрував на нашому кордон від 100 до 120 тисяч солдатів, оснащених найновітнішою зброєю. Наша армія налічує лише 246 тисяч військових. На жаль, масований збройний напад Росії на Україну можливий у будь-який момент", - сказав Мельник.

Він вважає, що президент Росії Володимир Путін прагне позбавити Україну незалежності.

"Його план, як і раніше, полягає у знищенні України як незалежної держави. Це і є його божевільна ціль. Прозахідний та демократичний розвиток моєї батьківщини для Путіна – це наче більмо на оці, тому що це загрожує його тоталітарному та корупційному режиму", - сказав посол.

На його думку, напад Росії найбільш ймовірний з кримського напрямку.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вважає, що ескалація війни з Росією можлива у будь-який момент до кінця вересня, коли мають закінчитися військові навчання "Захід-2021".