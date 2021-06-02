У Раді пропонують підвищити пенсійний вік до 61 року

З 1 квітня пенсійний вік чоловіків і жінок в Україні зрівнявся і становить 60 років.

Група народних депутатів із фракції "Слуга народу" пропонує підвищити пенсійний вік українців до 61 року. Текст відповідного законопроєкту №5566 оприлюднено на сайті Верховної Ради, передає "Інтерфакс-Україна".

Серед авторів законопроекту - голова комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова, а також нардепи Ірина Верещук, Мар'яна Безугла, Ольга Василевська-Смаглюк та інші.

Автори законодавчої ініціативи пропонують щорічно підвищувати пенсійний вік на один місяць, починаючи з 1 січня 2023 року. Зазначене збільшення підніме пенсійний вік в Україні до 2035 року на один рік і становитиме 61 рік.

Водночас законопроект передбачає, що жінки, які народили дитину та виховали її до шестирічного віку, мають право на зменшення пенсійного віку на шість місяців.

Законопроект пропонує внести зміни до статей 26 і 115 закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

У разі ухвалення в цілому законопроект набуде чинності 1 січня 2022 року.

Нагадаємо, 1 квітня цього року в Україні зрівнявся пенсійний вік для жінок і чоловіків. Тепер він становить 60 років.