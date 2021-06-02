Атаки на Київ пов’язані з тим, що Банкову не влаштовує самостійність міської влади, - Білоцерковець

Депутат міськради вважає, що "центральна влада має спершу вирішити проблеми, які у її компетенції".

Остання заява заступника голови офісу президента Кирила Тимошенка щодо столичної влади викликає подив, адже у його власній команді панує безлад та дилетантство. Про це заявив депутат від фракції «УДАРу» в Київській міській раді Дмитро Білоцерковець в інтерв’ю виданню «Главком».

«Кожен має робити свою справу, а не поради на прес-конференціях давати. Коли у Тимошенка в команді панують безлад та дилетантство, мало б бути соромно щось іншим радити», - наголосив Білоцерковець.

УДАРівець зазначив, що центральна влада має спершу вирішити проблеми, які у її компетенції.

«А якщо вистачає часу і можливостей, і при цьому є бажання допомогти - роботи всім вистачить. Центральна влада може встановити справедливі тарифи на газ для киян, повернути мільярдні борги за перевезення Києвом пільговиків, або ж повернути місту 20% ПДФО. Ще можна побудувати об’їзну дорогу, про яку окрім красивих картинок з презентацій більше нічого не відомо, добудувати Дарницький міст, який вже стільки років не введений в експлуатацію. Він же на балансі у центральної влади», - підкреслив Білоцерковець.

Він вважає, що останні атаки на Київ пов’язані з тим, що Банкову не влаштовує самостійність міської влади.

«Що тоді, що зараз така війна починається з однієї причини – незалежний мер столиці в принципі не потрібний центральній владі. Вони думають, що це для них – якась потенційна небезпека», - підсумував депутат від «УДАРу» у Київраді.

Раніше правоохоронці з різних структур провели більше 70 обшуків у комунальних підприємствах Києва і департаментах КМДА. Експерти назвали це політичним тиском.