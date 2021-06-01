"Батьківщина" передала до ЦВК необхідні для старту референдуму документи

У членів ЦВК є 10 днів для того, щоб дати дозвіл на збір підписів для організації референдуму проти продажу землі.

Юлія Тимошенко разом із депутатами «Батьківщини», аграріями, фермерами, громадськими діячами та профспілками передали до Центральної виборчої комісії повний пакет документів, необхідних для реєстрації ініціативної групи, яка збиратиме три мільйони підписів за референдум на захист землі.

На брифінгу біля ЦВК голова партії «Батьківщина» зазначила, що її команда зробила усе необхідне, щоб запобігти "розпродажу сільськогосподарської землі".

«Ми разом підготували пакет документів, які треба надати ЦВК за законом про референдум. Майже 11 тисяч людей, які складають ініціативну групу, яка хоче організувати референдум на захист землі, написали відповідні заяви, надали свої паспортні дані, поставили підписи, і сьогодні пакунки з цими документами передані до ЦВК», – повідомила Юлія Тимошенко.

За її словами, згідно з законом у членів ЦВК є 10 днів для того, щоб дати дозвіл розпочати збір підписів для організації референдуму проти продажу землі.

«Через 10 днів ми дізнаємося, чи підтримує президент України народовладдя, чи ні. Ми всі добре знаємо, що більшість у ЦВК належить президенту України. І за законом, який ухвалили «слуги народу», не народ буде вирішувати, чи проводити референдум проти продажу чорноземів, а президент і ЦВК, яку він повністю контролює», – зауважила лідер «Батьківщини».

Юлія Тимошенко публічно звернулася до Володимира Зеленського з проханням не тиснути на членів ЦВК під час їхнього голосування за проведення референдуму та сприяти таким чином волевиявленню громадян.

«Я хочу звернутися до президента з проханням, щоб він став на сторону народу, щоб він підтримав Україну й українців, а не великі агрохолдинги та їхні інтереси прибрати до рук 72% території України – всю нашу родючу землю. Я вірю, що президент, обіцяючи у своїй передвиборчій програмі, що тільки народ на референдумі буде визначати найважливіші питання розвитку країни, виконає це зобов’язання. Тільки від його команди буде залежати, чи проведе країна волевиявлення, чи ні», – переконана лідер «Батьківщини».

Вона зазначила, що за всіма соціологічними дослідженнями, абсолютна більшість українців проти продажу землі, тому президент має довести – він за людей або проти.

«Момент істини настане дуже скоро, але наша команда – разом з усією Україною. Ми не зупинимося, не здамося, ми не дозволимо скоїти злочин проти України і будемо боротися всіма можливими способами», – наголосила Юлія Тимошенко.

Нагадаємо, ініціативну групу «земельного референдуму» у кількості 11 тисяч учасників було утворено 22 травня на всеукраїнських зборах, організованих фермерськими й аграрними асоціаціями та профспілками, громадськими організаціями за підтримки команди «Батьківщини» та її лідера Юлії Тимошенко.

За соціологічними дослідженнями, 79% українців проти продажу землі іноземцям, 77% – хочуть вирішення цього питання на референдумі.