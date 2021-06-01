Рада прийняла в першому читанні антитютюновий законопроєкт

Верховна Рада на пленарному засіданні 1 червня прийняла в першому читанні антитютюновий законопроєкт №4358.

Його підтримали 339 народних депутатів.

Він передбачає внесення змін до закону "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення", метою яких є зменшення кількості курців в Україні.

У випадку прийняття цього проєкту, в законі з'являться такі поняття, як електронна сигарета, бездимний тютюновий виріб, новітній тютюновий виріб, виникнення залежності, спонсорство тютюну.

Він вводить більш жорсткі вимоги до виробників тютюну. Зокрема, буде заборонено виробництво сигарет з вмістом нікотину більше 1,0 мг (зараз - 1,2 мг), смоли - 10 мг (зараз - 12 мг), монооксиду вуглецю – 10 мг (зараз не регулюється).

Будуть заборонені тютюнові вироби з добавками.

Медичне попередження про шкідливість куріння з фотографією повинні будуть займати 65% передньої та задньої поверхні пачки сигарет, а не 50%, як зараз. Попередження про шкідливість куріння також буде друкуватися на упаковках електронних сигарет та рідин для куріння.

Законопроєкт ставить знак рівності між традиційними тютюновими виробами та електронними сигаретами, пристроями для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянами та забороняє їх куріння чи вживання в громадських місцях.

Вводиться заборона на рекламу електронних сигарет.

В пояснювальній записці сказано, що вживання тютюнових виробів – один з основних факторів ризику виникнення неінфекційних захворювань., що спричиняють майже 84% усіх смертей в Україні. За даними Міністерства охорони здоров’я України, щороку 85 тисяч українців помирає від хвороб, спричинених курінням.