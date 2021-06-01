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Офіс президента назвав основну претензію до Кличка

"Інфраструктура не розвивається. Все, що будувалося, будувалося за Олександра Попова".

Офіс президента назвав основну претензію до Кличка
Фото: facebook.com/victoria.strakhova

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що Віталія Кличка може бути звільнено з посади голови Київської міської державної адміністрації.

"Мер - це обирана посада, це незаперечний факт, але щодо голови Київської міськадміністрації будуть інші висновки. Але вирішувати це президенту. Є різні варіанти, зокрема, і ухвалення законопроекту "Про столицю", і правок до чинного закону", - сказав Тимошенко в інтерв'ю "Інтерфаксу-Україна".

Конкретно в провину Кличкові ставиться повільний розвиток інфраструктури Києва.

"Інфраструктура не розвивається, крім планів із забудови житла, які були прив'язані до генплану та перевиконуються. Водночас плани з розвитку інфраструктури, розв'язок доріг, метро, мостів тощо не виконуються навіть на 50%. Все, що колись будувалося, як би це дивно не звучало, будувалося за Олександра Попова. Жодної розв'язки, жодної станції метро. Наразі ж будуються лише парки, ставляться фонтани, стелиться газон. Це дуже добре, але у Києва є інші проблеми - це трафік, який справді зріс, люди стоять у заторах, метро не розвивається. Так не може бути", - сказав Тимошенко.

За його словами, виходів з цієї ситуації тільки два: або влада Києва починає займатися інфраструктурою, або її міняють.

Тимошенко сказав, що Офіс президента не має питань до персони Кличка.

"Але якщо ти - мер, ти маєш набрати таку команду, при якій ти будеш справді легендою, тебе любитимуть, знатимуть, поважатимуть і писатимуть про тебе у підручниках історії. А якщо ти не можеш набрати хорошу команду, на жаль, виходить, це проблема самого Кличка", - сказав він.

Нагадаємо, що Офіс президента ще влітку 2019 року висловлював бажання звільнити Кличка у зв'язку з обранням нового президента України, але Зеленський так і не підписав відповідний указ.

Депутати Верховної Ради попереднього VIII скликання перед складанням повноважень звернулися до Конституційного Суду з проханням пояснити, чи може президент призначати на посаду голови КМДА не мера Києва.

Восени 2020 року кияни переобрали Кличка мером в першому ж турі.

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