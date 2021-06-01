Голові правління Сєвєродонецького "Азоту" повідомили підозру в несплаті податків (оновлено)

Державна фіскальна служба повідомила про підозру в умисному ухиленні від сплати податків голові правління ПрАТ "Сєвєродонецьке об’єднання Азот".

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

Керівником Сєвєродонецького "Азоту" з 2011 року є Леонід Бугайов.

За версією слідства, у 2017 році за його вказівкою з розрахункових рахунків підприємства незаконно виводилися грошові кошти на інші підприємства холдингу, до складу якого він входить, під виглядом безпроцентної позики та фінансової допомоги. У такий спосіб Бугайов, вважає слідство, умисно ухилився від сплати податків (ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу).

За висновками судової економічної експертизи, через такі дії своєчасно до державного бюджету не надійшло понад 20 млн грн податку.

Бугайова не затримали, оскільки правоохоронці не знають, де він знаходиться. На цей час вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук.

Оновлення 14:20. Водночас адвокатка Бугайова Анна Чишинська відкидає звинувачення в адресу її підзахисного.

"Леонід Бугайов не отримував підозру, про звинувачення нам стало відомо з офіційного повідомлення прокуратури та ЗМІ. Суть претензій ми не можемо прокоментувати, поки детально з ними не ознайомимося. ПрАТ «Сєверодонецький Азот» працює виключно в правовому полі. Всі передбачені законодавством податки повністю оплачені підприємством і ми готові підтвердити це документально. Ми категорично відкидаємо всі звинувачення стосовно Леоніда Бугайова як безпідставні, впевнені в своїй правоті та маємо намір відстоювати свою позицію в судовому порядку", - сказано в її заяві, поширеній пресслужбою Group DF.

Сєвєродонецький "Азот" є одним з підприємств холдингу Ostchem, який об'єднує активи азотної хімії Group DF Дмитра Фірташа.