Литва позбавила Шарія статусу біженця та оголосила персоною нон ґрата, - ЗМІ

В Україні Шарію повідомлено про підозру в держзраді.

Литва позбавила блогера Анатолія Шарія, підозрюваного в Україні у державній зраді, статусу біженця.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на джерело, якому відомо про перебіг процесу.

Співрозмовник видання нагадав, що Шарій отримав статус біженця у 2012 році.

"Він отримав статус біженця в Литві. Це було за часів Януковича, коли видавалося, що він втікає від режиму Януковича", - зазначив він.

За словами джерела видання, "статус біженця має таку особливість, що його дуже складно позбавити".

За даними джерела УП, 10 травня 2021 року Шарію анулювали усі документи та оголосили його персоною нон ґрата.

Наразі "Європейській правді" не відомо, чи скористався Анатолій Шарій правом на оскарження рішення литовської влади.

У 2015 році повідомлялося, що Литва розглядала можливість позбавлення статусу біженця Шарія після публікацій про його прокремлівську діяльність.

У 2012 році Шарій переконував литовську владу, що він переслідується з боку режиму президента Віктора Януковича. За його словами, він проводив розслідування про участь державних установ у наркобізнесі, тому проти нього були сфальсифіковані справи.

Нагадаємо, у лютому Анатолію Шарію було повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу. Низка експертних досліджень встановила, що у інтерв'ю і виступах блогера наявні факти підривної діяльності проти України. Слідство вважає, що він з 2012 року сприяв неурядовим і державним структурам Росії у проведенні інформаційних операцій.

Шарія викликали для участі у допиті в якості підозрюваного, однак він не з'явився. СБУ розцінило неявку на допит як переховування від слідства.

Блогера запросили до СБУ на 22 лютого, але він не з'явився. Адвокат повідомив, що Шарій перебуває на території Євросоюзу та має статус біженця, а його повернення в Україну поки що не можливе.

У СБУ зазначили, що розцінюють неявку Шарія на допит як переховування від слідства. Після другої неявки Шарія оголосили у державний розшук.

1 березня у СБУ повідомили, що скерували до Київської міської прокуратури запити про міжнародну правову допомогу та необхідні матеріали для організації та проведення слідчих дій на території інших країн у кримінальному провадженні по справі Анатолія Шарія.