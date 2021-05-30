Порошенко в інтерв’ю Le Figaro: нам треба швидко отримати План дій щодо членства в НАТО

Політик вважає, що протистояння України Росії є боротьбою за свободу, безпеку і демократію цілої Європи.

Україна має зробити свою "домашню роботу" і провести реформи, необхідні для досягнення критеріїв членства у НАТО. Про це в інтерв’ю французькій газеті Le Figaro заявив п’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко.

"До мого президентства рівень підтримки вступу до ЄС становив 30% та 16% – до НАТО. Наприкінці мого терміну підтримка зросла до 71% щодо членства в ЄС та 59% – щодо НАТО", – наводить переклад інтерв'ю пресслужба "ЄС".

Порошенко зазначив, що Україна повинна зробити свою роботу з реформування країни і досягнення критеріїв членства в ЄС та НАТО шляхом безпрецедентних реформ, започаткованих за його каденції.

"Нам треба швидко отримати План дій щодо членства в НАТО", – вважає Порошенко.

Він додав, що "ніхто не знає, де Путін з’явиться завтра". Сім років тому проти України розпочалася крайня хвиля російської агресії, а до того це відбувалося в Грузії, потім в Нагірному Карабасі, Придністров’ї, Сирії та Абхазії.

"Те, що ми побачили наприкінці квітня, тренуванням не було. Це було значне збільшення російської військової присутності на нашому східному кордоні та інструментом тиску на Україну і на наших партнерів, США та ЄС. Путін так і не відвів свої війська. Він лише зробив вигляд, що відходить, відступивши на кілька кілометрів. Тоді як Україна протистоїть Росії, мова йде не лише про її територіальну цілісність, це боротьба за свободу, безпеку та демократію в Європі", – говорить Порошенко.

Політик вважає, що ані Крим, ані Донбас Путіна не задовольнять, "він хоче всю Україну, бо вважає себе царем і не може уявити свою Росію меншою за колишню Російську імперію".

Нагадаємо, план дій щодо членства - програма дій для країн-кандидатів у члени організації.