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​Україна не братиме участі в саміті НАТО з технічних причин, - радник голови ОП

Зустрічі в будь-яких форматах є трохи урізаними через ковід.

​Україна не братиме участі в саміті НАТО з технічних причин, - радник голови ОП
Михайло Подоляк
Фото: www.radiosvoboda.org

Радник голови Офісу президента по антикризовим комунікаціям Михайло Подоляк зазначив, що Україну не запросили на саміт НАТО "з технічних причин", оскільки кількість учасників є обмеженою.

Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу "Україна 24".

"Взагалі сьогодні зустрічі в будь-яких форматах є трохи урізаними, тобто вони не в тому форматі, як би вони проходили до COVID-19. Їх мінімізують за кількістю учасників, які там повинні брати участь. Україна, з іншого боку, з представниками НАТО знаходиться в постійній комунікації. Тобто весь блок НАТО, всі країни в тій чи іншій мірі розуміють нашу позицію - що ми хочемо, що ми робимо і які потреби маємо з точки зору безпеки ситуації в регіоні", - сказав Подоляк.

Він наголосив, що на саміті, серед іншого, будуть обговорювати ситуацію з весняною ескалацією на кордоні з Росією.

"Я не думаю, що на саміті НАТО хтось не розуміє, особливо після весняної ескалації на наших кордонах, яку роль в європейській безпеці грає Україна. Безумовно, всі наші пропозиції будуть на столі саміту. Безумовно, та чи інша сторона буде активно брати участь в саміті, а це НАТО - вони всі ці пропозиції будуть розуміти і просувати, тобто говорити про це. Безумовно, кількість учасників міжнародних заходів сьогодні є граничним, тобто ми можемо не брати там участ ие чисто з технічних міркувань ", - пояснив радник голови ОП.

Відповідаючи на питання, чи може Україна отримати план дій щодо членства в НАТО до кінця року, Подоляк заявив: "Це можливо".

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив розчарування тим, що НАТО не знайшло формат участі України в саміті Альянсу 14 червня. "Якщо в 2008 році було дано обіцянку, що Україна і Грузія, зрештою стануть членами НАТО, та наступним кроком на цьому шляху має бути надання ПДЧ", - зазначив він.

Черговий саміт лідерів країн альянсу відбудеться 14 червня в Брюселі. Попередній саміт відбувся в грудні 2019 року у Великобританії. У 2020 році лідери альянсу не збиралися через пандемію коронавірусу. Як повідомлялося, рішення про надання Україні ПДЧ не буде ухвалюватися під час червневого саміту НАТО.

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