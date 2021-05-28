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МЗС Росії висловило Україні протест через спалення картонного Кремля у Києві

Україну звинувачують в порушенні Віденської конвенції.

МЗС Росії висловило Україні протест через спалення картонного Кремля у Києві
Фото: соцмережі

Тимчасового повіреного у справах України в Російській Федерації Василя Покотила у п'ятницю, 28 травня, викликали в Міністерство закордонних справ Росії.

Там йому вручили ноту протесту через проведення біля посольства РФ у Києві акції, яку Росія вважає провокаційною.

"26 травня ц.р. біля будівлі посольства представниками українських організацій радикального націоналістичного спрямування було влаштовано якийсь «перформанс», в ході якого було заблоковано центральний вхід до посольства, лунали погрози і образи на адресу Росії і російського керівництва", - йдеться в заяві МЗС РФ.

Акція "Тризна за загиблими на російсько-українській війні", яка образила Росію, стосувалася річниці оборони ЗСУ Донецького аеропорту. Її учасники влаштували перформанс "Спалення кремля": на асфальті підпалили невеликий картонний макет "кремлівської стіни", який, втім, миттєво погасив охоронець.

Росія розглядає цю "провокацію" як порушення положень Віденської конвенції про дипломатичні зносини і хоче, щоб подібних акцій більше не було.

Посольство Росії в Києві також направило в МЗС України ноту протесту.

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