У Києві через аварію на водогоні затопило вулицю Антоновича біля Ocean Plaza
У Києві через аварію на водогоні затопило вулицю Антоновича біля Ocean Plaza
Лещенко про ввіз продуктів: "Італійські товари в київських кіосках – усе контрабанда"
Лещенко про ввіз продуктів: "Італійські товари в київських кіосках – усе контрабанда"
Новая криптовалюта Chia: очередной хайп или перспективный актив?
Новая криптовалюта Chia: очередной хайп или перспективный актив?
Законопроєкт Зеленського про олігархів зобов'язує їх продавати свої медіа людям з "бездоганною репутацією", – ZN.UA
Законопроєкт Зеленського про олігархів зобов'язує їх продавати свої медіа людям з "бездоганною репутацією", – ZN.UA
Роман Лещенко: «За 20 років у приватну власність вивели понад 5 млн гектарів землі. Крали найкращі землі»
Роман Лещенко: «За 20 років у приватну власність вивели понад 5 млн гектарів землі. Крали найкращі землі»
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
"Не Кравчуку вирішувати", - Лавров відповів на пропозицію перенести переговори щодо Донбасу з Мінська
"Не Кравчуку вирішувати", - Лавров відповів на пропозицію перенести переговори щодо Донбасу з Мінська
Кулеба: "Не розуміємо, як можна не запросити Україну на саміт НАТО"
Кулеба: "Не розуміємо, як можна не запросити Україну на саміт НАТО"
У білоруському Гомелі приземлився літак російського уряду
У білоруському Гомелі приземлився літак російського уряду
ГоловнаСуспільствоВійна

США закликали Росію дотримуватися перемир'я на сході України

Представниця США зазначила, що дії Росії посилили напруження в і без того нестабільному регіоні.

США закликали Росію дотримуватися перемир'я на сході України
Кортні Острієн
Фото: twitter.com/USAmbOSCE

Сполучені Штати закликають Росію припинити збройні провокації на сході України та дотримуватися досягнутого за посередництва ОБСЄ режиму припинення вогню.

Про це заявила тимчасово повірена у справах США при ОБСЄ Кортні Острієн, передає “Укрінформ”.

"Важливо пам’ятати, що українські солдати та цивільні особи продовжують гинути та отримувати поранення внаслідок агресії Росії. Ми закликаємо Росію повністю відмовитися від нарощування військових сил та повернутися до дотримання припинення вогню, досягнутого за посередництва ОБСЄ", - заявила вона під час онлайн-засідання Постійної ради цієї організації у четвер, 27 травня.

Представниця США вказала на те, що велика кількість російських військ продовжує залишатися вздовж кордону з Україною, в окупованому Росією Криму та на сході України вздовж лінії зіткнення на тимчасово окупованій українській території.

"Минуло майже два місяці з того часу, як Україна ініціювала механізм зниження ризиків, передбачений у параграфі 16 Віденського документу, з огляду на агресивне та одностороннє нарощування російських військових сил у березні та квітні. Москва відмовилася надати суттєву відповідь", - зазначила Кортні Острієн.

За її словами, дії Росії посилили напруження в і без того нестабільному регіоні.

"Завдяки стриманості України у відношенні до цієї російської військової діяльності, ескалації конфлікту на Донбасі не відбулося, але насильство триває щодня", - заявила тимчасова очільниця місії США при ОБСЄ.

Нагадаємо, після початку дії режиму припинення вогню у липні 2020 року внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ загинули 38 українських бійців, ще 115 отримали поранення.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також