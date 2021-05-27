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Перехоплена румунськими прикордонниками "рекордна партія зброї з України" насправді прибула з Туреччини, - МВС

Контрабанду перевозив громадянин України.

Міністерство внутрішніх справ України спростувало поширену ЗМІ інформацію про затримання румунськими прикордонниками великої партії зброї, яку, нібито, нелегально перевозили з України.

Фото: politiadefrontiera.ro

"Ця інформація не відповідає дійсності", - заявили в українському МВС.

Насправді румунські правоохоронці повідомили про виявлення майже 3 тисяч пістолетів у вантажівці, яка прибула в Румунію з Туреччини, зазначають у МВС. Вказаний транспортний засіб рухався не з України. Зброю виявили в румунському пункті пропуску «Ісакча».

У повідомленні прикордонної поліції Румунії сказано, прикордонники та митники з прикордонного пункту виявили заховані у вантажівці, якою керував громадянин України, 2 850 пістолетів, на які водій не мав законних дозволів на перевезення.

"24 травня, близько 23.00, на прикордонному пункті пропуску "Ісакча" в окрузі Тулча 41-річний громадянин України прибув для виїзду з країни, їхавши вантажівкою з напівпричепом, зареєстрованим в Республіці Україна. Згідно із супровідними документами, чоловік перевозив з Туреччини меблі та різні продукти харчування", - йдеться у повідомлені.

Фото: politiadefrontiera.ro

Фото: politiadefrontiera.ro

За результатами перевірок за заявленими товарами було виявлено приховані 143 ящики, що містять 2850 пістолетів марки Major Berg 2,5, калібру 4 мм.

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