МВС заявило про викриття банди рейдерів, на рахунку якої захоплення трьох ферм

Міністерство внутрішніх справ заявило про викриття у Харківській області банди рейдерів, яка протягом 2013-2018 років нібито захопила три сільськогосподарських підприємства з технікою.

Про це повідомляється на сайті МВС.

"До злочинної групи входило 11 осіб. Упродовж 2013-2018 років фігуранти, використовуючи підроблені документи, викрадені печатки та штампи, заволоділи трьома сільгосппідприємствами та їх технікою. Для цього організатор угруповання заздалегідь створив власні підприємства, на яких і використовували відібрану техніку", - йдеться в повідомленні.

Угрупуванню закидають нанесення збитків на 200 млн гривень.

27 травня в Харкові та області відбулося понад 20 одночасних обшуків, під час яких було вилучено три десятки тракторів, сівалок, борін тощо.

Досудове розслідування проводиться за ч. 3 ст. 206-2 (протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації) Кримінального кодексу України.

Фігурантам може загрожувати до десяти років позбавлення волі.