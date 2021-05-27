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Міністр агрополітики пропонує знизити ставку ПДВ на сільськогосподарську групу товарів з 20 до 14 відсотків

Роман Лещенко заявив, що для стабілізації інфляції потрібно знизити ставку ПДВ на всю групу товарів. 

Міністр агрополітики пропонує знизити ставку ПДВ на сільськогосподарську групу товарів з 20 до 14 відсотків
Фото: Ассоциация Ритейлеров Украины

Щоб збалансувати інфляцію й уникнути різкого зростання цін, потрібно знизити ставку ПДВ на сільськогосподарську групу товарів, особливо соціально значущих. Така ініціатива діє в європейських країнах, повідомив у інтерв'ю LB.ua міністр агрополітики Роман Лещенко.

Зокрема, це стосується масла та олії. 

"Не ставити квоти, обмеження, закривати ринки, а збалансувати вартість через знижену ставку ПДВ на сільськогосподарську продукцію до кінцевого споживача", - вважає міністр.

Лещенко додав, що "до 14% на всю групу сільгосптоварів треба знизити ПДВ, щоб стабілізувати інфляцію, яка нас очікує цього і наступного року. На частину с/г продукції в нас діє ставка 14%. Моя ціль – досягти розширення ставки 14% на всю групу с/г продукції". 

Лещенко називає своєю амбіцією зниження ПДВ на продукти, які споживають люди. 

"Знизивши ставку ПДВ для всіх, ми ще і боремось з податковими скрутками. І ще хочу сказати, що за рахунок того, що ми знижуємо ставку ПДВ, ми мінімізуємо ризики працювати в тіні по зерну", - заявив міністр.

Нагадаємо, Лещенко анонсував нову редакцію закону про внутрішню торгівлю, який поставить постачальників товарів у більш вигідне становище і запобігатиме підвищенню цін. Закон поставить торговельні мережі в рамки правового регулювання, інакше навіть олія буде дорожчати до 40%.

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