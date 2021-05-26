Кабмін узгодив ключові пункти накопичувальної пенсійної системи

"Команди досягли згоди по всіх ключових пунктах реформи".

Представники уряду досягли згоди по всіх ключових пунктах щодо запровадження в Україні накопичувальної пенсійної системи.

Про це у Telegram повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами голови уряду, сьогодні відбулась нарада, учасники якої обговорили подальші кроки щодо запровадження накопичувальної пенсійної системи. В ній взяли участь представники керівництва Мінсоцполітики, Мінфіну, комітету Верховної Ради з питань соцполітики та захисту прав ветеранів, Офісу Президента.

“Переконався, що команди досягли згоди по всіх ключових пунктах реформи, мета якої забезпечити майбутнє наших громадян”, - написав Шмигаль.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів підготував законопроєкт про старт накопичувальної пенсійної системи з 2021 року. Запуск системи можливий з 1 січня 2023 року. Згідно з проєктом, накопичувальна система буде обов'язковою для людей до 50 років, а для інших вона буде добровільною.