Новая криптовалюта Chia: очередной хайп или перспективный актив?

На фоне таких новостей курс Биткоина во второй половине мая поддался коррекции, поэтому многие участники рынка обращают свое внимание на новые альтернативные криптовалюты.

Рынок криптовалют в мае 2021 претерпел значительные трансформации. В Китае финансовым учреждениям запретили обслуживать транзакции с криптовалютами ; в «столице майнинга BTC» – провинции Сычуань участились перебои и отключения электроэнергии; хешрейт Bitcoin упал на 20%, а Tesla отказалась от продаж авто за первую криптовалюту .

Фото: bloomchain.ru

Проект Chia был создан в 2017 году изобретателем BitTorrent Брэмом Коэном (Bram Cohen). Затем, после финансирования инвесторами и нескольких лет разработки, 9 февраля 2021 был выпущен Business WhitePaper проекта, запуск основной сети состоялся 19 марта 2021, а торги на бирже Hotbit открылись 20 апреля.

Сразу же после этого монета Chia (XCH) вызвала широкий резонанс среди китайских майнеров и спровоцировала беспрецедентный дефицит жестких дисков и накопителей в Китае, поэтому монету часто называют китайской.

За непродолжительное время монета наделала много шума во всем мире: запуск основной сети Chia Network вызвал дефицит и скачок цен на HDD (жесткие диски) и SSD (твердотельные накопители – запоминающие устройства на основе микросхем памяти) не только в Китае, а в Украине и других странах.

Что такое Chia

Chia Network – децентрализованная сеть хранения данных, которая использует пространство накопителей как вычислительную мощность.

Chia Network – «улучшенный блокчейн и платформа смарт-транзакций» – созданная, как уже упоминалось, в 2017 году. Главное отличие Chia от Bitcoin, Ethereum и других известных криптовалют – способ ее добычи. В данном случае, это использование HDD и SSD, а не видеокарт или процессорных мощностей.

Как работает Chia

Сеть работает с помощью алгоритма консенсуса Proof-of-Space-and-Time – криптографического метода, при котором собственник предоставляет неиспользуемое пространство на жестком диске для хранения информации (набора криптографических чисел – «графиков», или «плотов») в течение какого-то времени. Дисковое пространство используется как валидатор, который подтверждает транзакции, а за его предоставление собственник получает вознаграждение. При этом, чем больше пространства он предоставляет – тем выше доход.

Фото: chia.net

Консенсус. Роли нод

Алгоритм консенсуса – это набор математических правил и функций, который позволяет достичь соглашения между участниками сети и обеспечить ее работоспособность. То есть это набор правил, которым следуют все участники сети, благодаря чему сеть может функционировать в принципе.

Нода (от лат. nodus – узел) – это любой компьютер, подключенный к блокчейн-сети. Все узлы в децентрализованной сети являются равноправными, а для обмена информацией о блоках и транзакциях они «общаются» между собой без посредника.

Фармеры – это ноды (узлы), которые участвуют в алгоритме консенсуса (обеспечении работоспособности сети), сохраняя графики и проверяя их на наличие свободного места. Они обмениваются данными с полной нодой и несколькими службами на устройстве, где хранятся участки, в поисках доказательства наличия места.

Таймлорды – ноды, которые участвуют в алгоритме консенсуса, создавая доказательства времени.

Что значит «фармить» Chia

Chia «добывают» в процессе «фарминга» с помощью дискового пространства, и именно это является главной особенностью новой криптовалюты. Минимальный объем дискового пространства, необходимый для добычи монеты – от 100 Гб, что означает невысокий порог для входа.

Для начала фарминга формируется участок жесткого диска на 109 Гб – плот, где хранятся таблицы с хешами. Блокчейн запрашивает нужный хеш перед формированием блока и определяет вознаграждение тому майнеру, у которого находится этот хеш.

Перевод монет Chia между узлами (нодами) являет собой криптографическую функцию. Но в отличие от Bitcoin, где ее результат нужно вычислить, в Chia результат функции надо найти в уже готовых таблицах. Сразу же после того, как кто-то из участников сети нашел необходимый результат в своих таблицах, перевод Chia считается «доказанным». Далее переводы блоками добавляются в блокчейн, а нашедшие их участники получают определенное количество Chia Coin в награду.

Этот процесс получил название фарминга (выращивания) Chia, по аналогии с майнингом BTC. При этом, фарминг требует наличия свободного места на жестких дисках или SSD для хранения таблиц готовых значений. Таким образом, чем больше этих таблиц находится у участника сети, тем больше шансов, что в них найдется «доказательство» очередного перевода.

Фарминг считается более экологичным, чем майнинг, так как не требует значительных затрат электроэнергии – наоборот, потребляет ее в десятки раз меньше, чем видеокарты и «асики».

С одной стороны ликвидность оборудования для фарминга Chia выше, чем у мощностей для майнинга Bitcoin и Ethereum. С другой стороны, фарминг сильно изнашивает диски и накопители, сокращая время их работы до нескольких месяцев. После этого, вероятно, «истощенные» устройства, не имеющие больше гарантии, будут попадать на вторичный рынок. Это обратная сторона экологичности, которую также нужно тщательно взвесить для оценки способа добычи криптовалюты.

Фото: vortez.net Процесс «фарминга» Сhia

С момента запуска основной фарминговой сети 19 марта общий объем пространства, используемого для фарминга, вырос уже до 6 эксабайт.

Согласно данным CoinGecko, максимальное предложение монет Chia – 21,6 млн. При этом в технической документации проекта (стр.15) указано, что при запуске сети компания рассчитывает создать 21 миллион Chia как количество монет пре-фарма, а лимита или ограничения на общее количество Chia, которое может быть создано путем фарминга на блокчейне Chia Network, не существует.

Chia на криптобиржах

Chia была добавлена в листинг криптобиржи HotBit 20 апреля 2021, где торги начались по цене $5000. В течение месяца монету добавили другие криптобиржи: OKEx, Huobi Global, Gate.io, XT.com, MXC.COM, Bibox Dcoin, Lbank, BKEX, AOFEX, DigiFinex. В мае цена колеблется в среднем между $1000-1500, демонстрируя значительную волатильность.

Есть ли перспективы у Chia

Стоит отметить, что 19 мая Chia продолжала торговаться на отметках возле $700 и выше, в проект инвестируют крупные венчурные фонды, а интерес аудитории растет.

Тем не менее, к появлению новых криптовалют всегда нужно относиться с осторожностью и тщательно изучать информацию, критически оценивая выгоды и риски. Ажиотаж вокруг монеты может быть как маркетинговым ходом со стороны производителей жестких дисков, так и альтернативой майнингу.

Предложенный алгоритм консенсуса не имеет данных об устойчивом использовании на протяжении времени и вызывает множество вопросов с технической стороны.

Остаются вопросы, связанные как с безопасностью хранения данных в сети, так и устойчивостью сети к цензуре, функционирующей распределенным способом. Сектор распределенного хранения данных находится на ранней стадии развития и имеет огромный потенциал как для Chia, так и других криптовалют.