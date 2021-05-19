Курс біткойна впав нижче $40 тисяч через криптовалютну заборону в Китаї

Ціна біткойна впала більше ніж на 10% - нижче 40 тисяч доларів - після того, як китайські регулятори заборонили фінансовим організаціям надавати послуги з криптовалютами.

У порівнянні з 14 квітня, коли біткойн сягнув максимальної позначки у 64 895 доларів, його курс обвалився вже на 40%, пише Reuters.

На вартість криптовалюти останні кілька тижнів давлять негативні новини. Спочатку це була відмова Tesla приймати біткойни для придбання електромобілів, а 18 травня Китай заборонив фінансовим установам та платіжним організаціям надавати будь-які послуги, пов'язані з криптовалютними операціями.

Крім того, влада Китаю застерегла інвесторів від участі у спекулятивних торгах криптовалютою.

"Останнім часом ціни на криптовалюту стрімко росли і різко падали, відродивши спекулятивну торгівля нею. Це серйозно посягає на безпеку власності людей та порушує нормальний економічний та фінансовий порядок", - йдеться у спільному повідомленні трьох китайських регуляторів, які здійснюють нагляд за фінансовими онлайн-операціями, ринком платежів і клірингом.

У заяві підкреслюється, що віртуальні валюти не підкріплені реальною вартістю, їх цінами легко маніпулювати, а торгові контракти не захищені китайським законодавством.

Після посилення криптовалютної заборони в Китаї вартість біткойна впала до мінімуму від початку лютого.