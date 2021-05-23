У Китаї через крижаний дощ та сильний вітер загинув 21 бігун

Життю 151 учасника нічого не загрожує, 8 госпіталізували.

Під час забігу на гірській ділянці в провінції Ганьсу на північному заході Китаю через крижаний дощ, сильний вітер та град загинув 21 спортсмен.

Про це пише russian.news.cn.

Марафон стартував у суботу вранці, 22 травня, в ландшафтному парку "Хуанхе Шилін". О 13:00 почав падати крижаний дощ та град, піднявся сильний вітер. Це призвело до різкого падіння температури повітря і появи переохолодження та інших симптомів в учасників забігу.

Фото: russian.news.cn

Після того як деякі з них пропали безвісти, змагання зупинили.

Місцеві органи влади ввели режим екстреного реагування і мобілізували понад 1200 рятувальників для пошуку зниклих спортсменів. Повторне падіння температури вночі, а також складний ландшафт і рельєф місцевості ускладнили проведення рятувальної операції.

Всього в забігу взяли участь 172 людини. Життю 151 учасника нічого не загрожує, вісьмох з них з легкими травмами госпіталізували. Їх стан оцінюється як стабільний.

Місцева влада називає інцидент нещасним випадком, викликаним раптовою зміною погодних умов. Сформовано спеціальну групу, яка розслідуватиме обставин події.

Нагадаємо, у 2015 році у Києві загинув учасник міжнародного напівмарафону (21 км) "Біг за Україну".