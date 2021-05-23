На Хмельниччині поліція відкрила кримінальне провадження за фактом падіння повітряної кулі з людьми на борту, у результаті якого загинула людина.

Про це повідомили у Секторі комунікації поліції Хмельницької області.

Трагедія сталася 22 травня, близько 20:45 , поблизу с. Кульчіївці Кам’янець-Подільського району. На борту повітряної кулі перебував пілот та п’ятеро пасажирів – двоє чоловіків з Хмельницького, подружжя з Прилук та мешканець Кам’янець-Подільського району.

В результаті падіння кулі загинув 53-річний житель Прилук. Його дружина, інші пасажири, а також 28-річний пілот, який є мешканцем Києва, отримали травми різного ступеня важкості та госпіталізовані до медичних закладів.

Слідчі Кам’янець-Подільського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області розпочали досудове розслідування за ч.3 статті 281 Кримінального кодексу України – порушення правил повітряних польотів.

Нагадаємо, у 2019 році у Львівській області чоловік випав з власної повітряної кулі і загинув.