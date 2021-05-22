У Києві зменшать дозволену швидкість біля шкіл і лікарень до 30 км/год

Київська влада почала програму зі зниження швидкості руху автомобілів біля шкіл та лікарень з дозволених 50 км/год до 30 км/год, розповів заступник голови КМДА Костянтин Усов.

Перші знаки 3.29 з обмеженням швидкості 30 км/год встановили на Лютеранській вулиці біля ліцею.

За словами Усова, зменшення швидкісного режиму в містах є європейською тенденцією. Такі обмеження діють, наприклад, у Берліні та Брюсселі.

"Є приклад Осло, де у 2015 році введено обмеження швидкості до 30 км/год на міських вулицях, і вже у 2019 році, згідно зі звітом Норвезької адміністрації громадських доріг, кількість жертв унаслідок ДТП там зменшилася до 1 випадку. І Київ як сучасне європейське місто також впевнено розвивається у напрямі підвищення безпеки дорожнього руху", – сказав Усов.

Нагадаємо, що з 1 січня 2018 року в Україні набуло чинності нове обмеження швидкості руху транспорту в населених пунктах - 50 км/год. Правила дорожнього руху передбачають можливість підвищення швидкісного режиму на ділянках доріг, де створено безпечні умови. Для цього необхідне узгодження уповноваженого підрозділу Національної поліції. У Києві скористалися цим, щоб підвищити швидкість до 80 км/год на семи магістралях.