ДСНС отримала шостий гелікоптер у межах угоди з Францією

Фото: dsns.gov.ua

ДСНС у межах створення системи авіаційної безпеки МВС отримала шостий гелікоптер H225 Super Puma.

Про це повідомила пресслужба рятувальників.

Гелікоптер із бортовим номером 56 додатково оснащений для проведення аварійно-рятувальних операцій: лебідкою для підйому та прожектором для пошуків на землі у темний час доби.

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

Востанннє французький вертоліт за контрактом ДСНС отримувала наприкінці листопада 2020 року.

Усі отримані раніше гелікоптери активно залучалися для виконання завдань за призначенням у 2020 році: під час ліквідації масштабних пожеж на території Чорнобильської Зони, Житомирської та Луганської областей, під час ліквідації наслідків дощових паводків у Карпатському регіоні, для виконання рейсів санавіації, а також для чергувань під час заходів із забезпечення безпеки на місцевих виборах в Україні.

Фото: dsns.gov.ua

Нагадаємо, в рамках Міжурядової угоди між Україною та Францією передбачається отримання для єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту МВС 55 гвинтокрилів виробництва компанії Airbus.