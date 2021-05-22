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Окупанти 10 разів порушили режим припинення вогню

Бойових втрат внаслідок ворожого вогню немає.

Окупанти 10 разів порушили режим припинення вогню
Фото: ukrinform.ua

Нагадаємо, 20 травня підтримувані Росією збройні формування вжевдруге за місяць обстріляли прифронтову Мар’їнку Донецької області, зокремабудинки мирних мешканців із гранатомета.Протягом п’ятниці, 21 травня у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі було зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Поблизу населеного пункту Катеринівка окупанти відкривали вогонь з артилерійських установок 122 калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У передмісті Водяного російсько-окупаційні війська два рази здійснили обстріл з мінометів 120-го та 82-го калібрів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Біля Новоселівки противник двічі вів вогонь з мінометів 82-го калібру.

Поблизу Пісків ворог застосував міномети 82-го калібру та великокаліберні кулемети.

У районі селища Луганське окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а біля селища Гнутове – ще й зі стрілецької зброї.

Внаслідок обстрілу два військовослужбовці Збройних Сил України отримали поранення та один бойове травмування. Воїнам надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу, де їм надається необхідна медична допомога.

Стан здоров’я українських захисників – задовільний.

Станом на 07:00 суботи, 22 травня зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Поблизу Пісків окупанти здійснили обстріл з мінометів 120-го та 82-го калібрів, а також великокаліберних кулеметів.

Неподалік Причепилівки противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Бойових втрат внаслідок ворожого вогню немає.

Нагадаємо, 20 травня підтримувані Росією збройні формування вже вдруге за місяць обстріляли прифронтову Мар’їнку. Донецької області, зокрема будинки мирних мешканців із гранатомета.

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