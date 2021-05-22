Попередньо жертв та постраждалих немає, причина займання встановлюється.

У Святошинському районі Києва сталася пожежа у десятиповерховій адміністративній будівлі, яка належить торговому центру “Епіцентр”.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

“22 травня до ДСНС надійшла інформація, що у Святошинському районі столиці, по вул. Берковецькій в десятиповерховій адміністративній будівлі, яка належить ТЦ «Епіцентр», на десятому поверсі виникла пожежа”, – йдеться у повідомленні.

Гасіння пожежі ускладнювалося високою температурою та щільним задимленням. Рятувальники проводили розбір конструкцій.

Фото: ДСНС

О 07:10 пожежу було локалізовано на площі 200 кв.м, а о 07:32 - ліквідовано.

До гасіння залучили 45 чоловік особового складу та 11 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Попередньо жертв та постраждалих немає.

Причина виникнення займання встановлюється.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Нагадаємо, на початку травня У Вінниці сталась масштабна пожежа в офісній будівлі на вулиці Бевза, загинула людина.