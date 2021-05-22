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У сховку на Донеччині виявили понад 2 тис. набоїв, гранати і тротилові шашки

Cховок був у покинутій будівлі в одному з населених пунктів.

Правоохоронці зі складу Операція об'єднаних сил у Донецькій області виявили сховок з боєприпасами.

Про це повідомила пресслужба МВС.

"У покинутій будівлі в одному з населених пунктів Донеччини, що розташований в 17 км від лінії розмежування, виявили схрон з військовими засобами ураження", - йдеться у повідомленні.

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

З нього вилучено 800 грамів тротилу, понад 2 тисячі набоїв калібру 5,45 мм, 101 набій калібру 7,62 мм та 80 набоїв - 12,7 мм.

А також – 3 гранати Ф-1, граната РГД-5, 2 постріли від РПГ-7 та 2 тротилові шашки загальною вагою 600 грамів.

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

За цим фактом до Покровського районного управління Національної поліції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 263 Кримінального кодексу України "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами".

Нагадаємо, на Донбасі окупанти мінують населені пункти російськими боєприпасами

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