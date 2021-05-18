За цю суму він обіцяв повернення справи на новий розгляд до першої інстанції.

Cуддю Донецького окружного адміністративного суду викрили у шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, у грудні 2020 року суддя, перебуваючи у Харкові, повідомив директору приватного підприємства, що за винагороду він нібито може вирішувати питання на користь підприємства в Касаційному господарському суді Верховного Суду через своїх знайомих.

Зокрема, за 30 тис доларів він обіцяв скасування Верховним Судом рішень та повернення справи на новий розгляд до першої інстанції.

Правоохоронці затримали суддю місті Слов’янськ під час одержання від підприємця всієї суми. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру.

Фото: gp.gov.ua

Нагадаємо, раніше суддя Печерського суду отримала догану за "відмазування" п'яних водіїв.