Окупанти тричі відкривали вогонь на Донбасі

З початку цієї доби, 18 травня, було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню на Донбасі з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

Зокрема, ворог двічі відкривав вогонь із великокаліберних кулеметів, підствольних гранатометів та стрілецької зброї поблизу Пісків. У напрямку Авдіївки противник здійснив обстріл з підствольних гранатометів.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ, використовуючи координаційний механізм.

Також согодні в районі проведення ООС виконують розмінували понад 12 гектарів території та передали на знищення 62 вибухонебезпечні предмети.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 17 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню. Один український військовий отримав поранення.