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Кличко оприлюднив відео спецоперації силовиків у своєму будинку

Мер Києва назвав дії правоохоронців "непереконливими".

Кличко оприлюднив відео спецоперації силовиків у своєму будинку
Фото: Скріншот відео

Мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко оприлюднив відео слідчих дій силовиків у його будинку.

Відео з камер спостереження він опублікував у фейсбуці.

"Друзі! Короткий відеоогляд про те, як загін екіпірованих силовиків, нібито, не до мене приходив сьогодні вранці:)

Але, в двері, поки я був на тренуванні, дзвонили мені. І моїй сусідці навпроти теж. Тому версія про якусь масштабну операцію проти контрабандистів, що, нібито, мешкають двома поверхами нижче в моєму під"їзді, виглядає непереконливою. Ретельніше якось треба...", - написав Кличко.

Нагадаємо, сьогодні вранці до будинку Кличка прийшли з обшуками. Близько 20 осіб чекали у під'їзді, поки мер Києва був на тренуванні. Згодом правоохоронці повідомили Кличкові, що приходили до мешканців квартири, яка розташована нижче.

Пізніше в СБУ пояснили, що слідчі дії відбувалися в межах розслідування кримінального провадження про фальсифіковані нафтопродукти. Водночас у Державній фіскальній службі повідомили про викриття групи осіб у виготовленні контрафактних пально-мастильних матеріалів на суму понад 100 млн гривень.

Масові обшуки у пов'язаних зі столичною владою осіб та структур відбуваються вже кілька тижнів. Обшуки відбулися у "Київзеленбуді", в КП "Спецжитлофонд", у "Киїавтодорі", в "Київському інституті земельних відносин" та "Київміськсвітлі". Київська прокуратура повідомила, що депутати Київміськради спільно з екснардепом 7-8 скликань нібито займалися "кришуванням" нелегальної торгівлі у підземних переходах. Крім того, слідчі дії пройшли у помешканні голови виконкому партії "УДАР", екснардепа Артура Палатного. 

Також головне управління Нацполіції повідомило про підозру трьом нинішнім та чотирьом колишнім співробітникам Департаменту соціальної політики КМДА, яким закидають заволодіння бюджетними коштами в сумі 13,5 млн гривень

Кличко назвав масовані обшуки тиском на столичну владу і придушенням самоуправління, погодженими на Банковій. Він вважає, що це пов'язано із тим, що Київ вивчає питання запровадження виконкомів, коли громада і управління містом не залежать від вказівок центральної влади. 

Мер міста також заявив, що атака на столичну владу відбувається за схемою, яку Віктор Янукович колись використовував з Леонідом Черновецьким. Він наголосив на тому, що правоохоронці здійснюють "гучні" обшуки в рамках кримінальних проваджень, матеріали яких КМДА передала раніше.

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