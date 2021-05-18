До будинку Кличка прийшли з обшуками, але "в іншу квартиру" (оновлено)

До багатоквартирного будинку, де мешкає мер Києва Віталій Кличко, прийшли з обшуками. Як пише УП з посиланням на джерела та коментар речниці Кличка, близько 20 осіб чекали у під'їзді, мера не було вдома.

"Близько 20 людей чекають у під’їзді. Попередньо, це СБУ. Поки вони не зайшли нікуди, чекають у під’їзді, бо мер пішов на тренування, вони розминулися. Скоро він повернеться, тоді буде точно зрозуміло, хто це, і з чим вони прийшли – чи є якась ухвала у них абощо", - повідомило джерело видання.

Речниця Кличка Оксана Зинов’єва підтвердила, що мер не вдома, а на тренуванні, а коментарі щодо можливих обшуків обіцяла надати пізніше.

Оновлено. Кличко повідомив, що до дверей його квартир приходили правоохоронці - це зафіксувало відеоспостереження, пише "Інтерфакс-Україна".

За словами Кличка, правоохоронці повідомили йому, що приходили до мешканців квартири, яка розташована нижче. Він розповів, що ця квартира належить працівникам Оперного театру, але правоохоронці повідомили йому, що нині її здають в оренду і до нинішніх її жителів у них нібито виникли запитання.

Згодом мер міста опублікував допис у Facebook, у якому розповів хід подій.

"Сьогодні вранці, десь, 7 годині, коли я пішов на тренування, в під’їзд зайшла група озброєних і в шоломах правоохоронців, які перебували там поки я тренувався. Коли я прийшов додому, підіймаючись сходами, побачив групу правоохоронців... На моє питання що відбувається, вони відповіли, що прийшли, нібито, в квартиру двома поверхами нижче моєї. Начебто, ця квартира здається і в них питання до орендарів. Але...Камера встановлена на моєму поверсі зафіксувала, що ці люди підіймалися на мій поверх і дзвонили та стукали в двері моєї квартири. Помилка? Я не думаю", - написав він.

Кличко вважає, що триває тиск на міську владу.

"Такого не було навіть за часів Януковича. І за такі незаконні дії і їх режисерам, і виконавцям доведеться відповідати за законом!" - зазначив мер.

Оновлено 12:41. У СБУ запевнили, що слідчі дії у будинку мера стосуються не Кличка, а провадження про фальсикфікацію нафтопродуктів.

Журналіст "Цензор.нет" Юрій Бутусов повідомив у Facebook, що до будинку, де мешкає мер, о 7:30 приїхала група озброєних осіб в екіпіпрування співробітників правоохоронних органів.

Сам Кличко у цей час виїхав на тренування, тож з групою розминувся.

Масові обшуки у пов'язаних зі столичною владою осіб та структур відбуваються вже кілька тижнів. Обшуки відбулися у "Київзеленбуді", в КП "Спецжитлофонд", у "Киїавтодорі", в "Київському інституті земельних відносин" та "Київміськсвітлі". Київська прокуратура повідомила, що депутати Київміськради спільно з екснардепом 7-8 скликань нібито займалися "кришуванням" нелегальної торгівлі у підземних переходах.

Крім того, слідчі дії пройшли у помешканні голови виконкому партії "УДАР", екснардепа Артура Палатного.

Також головне управління Національної поліції повідомило про підозру трьом нинішнім та чотирьом колишнім співробітникам Департаменту соціальної політики КМДА, яким закидають заволодіння бюджетними коштами в сумі 13,5 млн гривень.

Кличко назвав масовані обшуки тиском на столичну владу і придушенням самоуправління, погодженими на Банковій. Він вважає, що це пов'язано із тим, що Київ вивчає питання запровадження виконкомів, коли громада і управління містом не залежать від вказівок центральної влади.

Мер міста також заявив, що атака на столичну владу відбувається за схемою, яку Віктор Янукович колись використовував з Леонідом Черновецьким. Він наголосив на тому, що правоохоронці здійснюють "гучні" обшуки в рамках кримінальних проваджень, матеріали яких КМДА передала раніше.