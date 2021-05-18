Разумков підписав розпорядження про позачергове засідання Ради для звільнення міністрів

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання 18 травня позачергового пленарного засідання парламенту.

Як інформує пресслужба Ради, у порядку денному - три кадрові питання.

"У зв’язку з вимогою 155 народних депутатів України про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання та відповідно до частини восьмої статті 19 Регламенту Верховної Ради України: скликати позачергове пленарне засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання на 16 годину 18 травня 2021 року", - йдеться в розпорядженні на сайті парламенту.

Парламент розгляне питання звільнення міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка, міністра інфраструктури Владислава Криклія та міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Перші два самі написали заяви. Подання на звільнення Степанова подав прем’єр.

Учора профільний комітет Верховної Ради не підтримав відставку Степанова.