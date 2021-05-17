"Слуг" опитають в додатку щодо звільнення та призначення трьох міністрів

Голосів "за" звільнення та призначення нових міністрів в четвер в Раді вистачить.

Фракція "Слуга народу" проведе внутрішньопартійне опитування в електронному додатку щодо звільнення та призначення трьох міністрів.

Фракція "Слуга народу" попередньо погодила звільнення міністра інфраструктури Владислава Криклія та торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка. Погоджено також призначення нових очільників Мінінфраструктури — діючого голови "Укравтодору" Олександра Кубракова та Мінторгівлі — голови Державної податкової служби Олексія Любченка. Фракція також заслухала міністра охорони здоров`я Максима Степанова, на посаду якого претендує діючий головний санлікар Віктор Ляшко.

Деякі "Слуги народу" виступили "проти" звільнення Степанова. Але голосів "за" звільнення та призначення нових міністрів в четвер в Раді вистачить. Криклій та Петрашко "залишаться в команді" - вони отрмають нові посади.

Про це LB.ua повідомили кілька джерел в "Слузі народу" за результатами засідання фракції.

"Головне у виступі Степанова: “я не проти піти, але я хочу почути причини”. Буде голосування у додатку по трьом міністрам... Проти звільнення Степанова виступила член парламентського комітету з питань охорони здоров`я та нардеп фракції Оксана Дмитрієва", - повідомило джерело.

За словами іншого співрозмовника, "максимум 15 нардепів з фракції не підтримують відставку Степанова, бо всіх нас примушували ходити по ефірах та розповідати про ефективну вакцинацію. А наразі аргумент голови Уряду Дениса Шмигаля за відставку Степанова — це провал вакцинації".

Ще один нардеп наголосив, що Степанов на фракції захищав результати своєї роботи: "Я підняв медицинські систему. Моє звільнення несправедливе. Але глечики побиті. Я це розумію", — переповів нардеп виступ міністра.

За словами джерела, один з нардепів "Слуги" Олександр Качура декілька разів питав у Степанова: чи була домовленість з президентом про звільнення та прохання Володимира Зеленського написати заяву за особистим бажанням.

"Він це питання ставив міністру тричі. Що Степанов у відповідь підтвердив. Тоді Качура поставив ще одне питання: "Чи просив президент звільнитися за власним бажанням, бо прийшов час?" Степанов це також підтвердив. Але заяву не написав, аргументуючи, що він насправді працював весь цей час та ефективно".

Ще одне джерело прогнозує, що "голоси завтра за звільнення трьох міністрів будуть. Як і "за" призначення нових очільників трьох міністерств у четвер. Криклій та Петрашко також залишаться в команді президента, отримають інші посади".

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що міністри Петрашко та Криклій написали заяви на звільнення. Сьогодні Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації не підтримав відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова. На засіданні було присутньо 15 членів комітету, з них 7 підтримали відставку, 7 утрималися при голосуванні, 1 проголосував проти.