Як стверджують розслідувачі, Медведчук з 2014 року здійснював проросійський вплив на українське керівництво.

Журналісти BIHUS.info проаналізували телефонні розмови голови політради партії "Опозиційна платформа-За життя" Віктора Медведчука за 4 роки.

Відповідне відео оприлюднено у YouTube-каналі проєкту.

"Ми отримали записи телефонних розмов Медведчука за 4 роки, які свідчать – він транслював проросійські меседжи у вуха керівництва країни", - зазначають розслідувачі.

Як стверджують журналісти, записи пояснюють, як на тлі Революції Гідності Медведчук "з ворога перетворився на друга Банкової та головного перемовника з окупантами, чиї інтереси насправді відстоював український переговорник та які стосунки насправді у Медведчука з Путіним".

Нагадаємо, 11 травня генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала підозри нардепам Тарасу Козаку та Віктору Медведчуку. Їм інкримінують статті за державну зраду та замах на розграбування національних ресурсів (порушення норм та правил війни). Тим часом у будинку Медведчука і його офісах пройшли обшуки. За даними ЗМІ, охоронці нардепа не дали слідчим вручити йому підозру і запевняли, що його немає. Згодом Медведчук заявив, що його справді у той день не було – він з дружиною нібито перебував у сусідній області.

13 травня Печерський райсуд відправив Медведчука під домашній арешт.

Коментуючи справу Медведчука, його кум, президент РФ Володимир Путін заявив про "перетворення України в анти-Росію".