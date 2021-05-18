СБУ: обшуки в будинку Кличка стосуються "фальсифікованих нафтопродуктів", а не мера (оновлено)

До Кличка ці слідчі дії стосунку не мають.

Співробітники Служби безпеки України 18 травня здійснюють обшуки в будинку, де живе мер Києва Віталій Кличко, в межах розслідування кримінального провадження про фальсифіковані нафтопродукти.

До Кличка ці слідчі дії стосунку не мають, заявляють у СБУ.

"Обшуків у мера Києва Віталія Кличка СБУ не проводить. Співробітники ГУ СБУ по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю із залученням спецпідрозділу ЦСО "А" здійснюють обшуки в межах кримінального провадження про фальсифіковані нафтопродукти", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі СБУ.

У СБУ зазначили, що обшуки відбуваються відразу на декількох локаціях, зокрема в будинку, де живе Кличко.

"Жодного стосунку до самого пана Кличка обшуки не мають", - наголосили у відомстві.

Оновлення. Водночас у Державній фіскальній службі повідомили про викриття групи осіб у виготовленні контрафактних пально-мастильних матеріалів на суму понад 100 млн гривень.

Фото: facebook.com/SFSofUkraine

Зазначається, що під час обшуків, які проводилися в рамках кримінального провадження, за фактами незаконного постачання та реалізації нафтопродуктів, що відбувалися в тому числі і по вул. Б. Хмельницького у м. Києві, "задокументовано та припинено протиправну діяльність групи осіб, пов’язану з незаконним переміщенням на митну територію України та подальшою реалізацією товарів паливо-мастильної групи з порушенням законодавства та ухиленням від сплати митних зборів та інших обов’язкових платежів, що завдавало збитків державному бюджету у особливо великих розмірах".

Фото: facebook.com/SFSofUkraine

Фото: facebook.com/SFSofUkraine

Фото: facebook.com/SFSofUkraine

Фото: facebook.com/SFSofUkraine

Встановлено, що на адресу низки суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності систематично з Республіки Білорусь та РФ надходили вантажі із вмістом метилового спирту понад 51% від загального об’єму. З метою ухилення від сплати акцизного податку на метиловий спирт та розчинники кількісний вміст метилового спирту у документах суттєво занижувався.

При цьому, суб’єкти господарювання виробничих потужностей не мають, за адресами реєстрації не знаходяться, директором, бухгалтером та засновником виступає одна й та сама особа, зазначають у ДФС.

Фактично імпортований товар переміщувався на територію України для подальшого перероблення та підпільного виготовлення на нелегальних міні-НПЗ в паливо-мастильні матеріали та реалізувався за готівкові кошти без оформлення бухгалтерських документів.

В ході проведених обшуків на території Київської, Чернігівської та Луганської областей було вилучено тіньову документацію, печатки близько 300 фіктивних підприємств, засоби зв’язку, комп’ютерну техніку, банківські картки, грошові кошти, обладнання для нелегального виготовлення паливо-мастильних матеріалів, метиловий спирт та хімічні добавки, а також виготовлені з них паливо-мастильні матеріали загальним об’ємом понад 1000 тон.

"ДФС продовжує системну боротьбу з тіньовим ринком паливно-мастильних матеріалів. З початку року ми маємо вагомий результат цілеспрямованої роботи. В рамках кримінальних та адміністративних проваджень з незаконного обігу вилучено пального на суму 1,1 млрд грн; (у 2 рази більше показників 2020), припинено 10 незаконних виробництв паливно-мастильних матеріалів та діяльність понад 240 незаконних АЗС. ДФС працює на результат - наповнення бюджету нашої держави", – зазначив голова ДФС Вадим Мельник.

Як повідомляли, сьогодні вранці до будинку Кличка прийшли з обшуками. Близько 20 осіб чекали у під'їзді, поки мер Києва був на тренуванні. Згодом правоохоронці повідомили Кличкові, що приходили до мешканців квартири, яка розташована нижче.

Кличко вважає, що триває тиск на міську владу.