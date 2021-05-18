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Росія переслідує за політичними мотивами 93 кримських татар, - Денісова

В Україні відзначають День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Росія переслідує за політичними мотивами 93 кримських татар, - Денісова
В зале суда
Фото: Крымская солидарность

Росія за політичними мотивами переслідує 93 кримських татар, серед них 78 відбувають незаконне покарання на території РФ.

Такі дані в День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу оприлюднила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"93 кримських татар переслідуються РФ за політичними мотивами. З них 78 відбувають незаконне покарання на території РФ, а 15 - позбавлені права на свободу пересування, адже перебувають у тимчасово окупованому Криму під адміністративним наглядом", - написала вона.

Омбудсманка наголосила, що вже восьмий рік кримськотатарський народ змушений "боротися за правду і справедливість, за право жити на рідній землі, розмовляти власною мовою, зберігати традиції та культуру".

Примусове виселення кримських татар з території їх історичного проживання відбулося у роки Другої світової війни. За різними оцінками, тільки у перші роки вигнання внаслідок голоду, масових захворювань, знущань і каторжних робіт у місцях спецпоселень загинуло понад 46% кримських татар.

День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу в Україні відзначають 18 травня.

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