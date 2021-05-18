"Мавзолей буде відкритий кожен день, з 10-ти до 17-тої години, крім вихідних. Це коли я вже буду в раю".

Герой України, генеральний директор аграрного ТОВ "Земля і воля" Леонід Яковишин побудував у Чернігові власну усипальницю - мавзолей за 3 мільйони доларів.

Про це він розповів телеканалу "Суспільне.Чернігів".

За словами Яковишина, на будівництво пішло 10 років. Саркофаг коштує 150 тисяч доларів, важить 23 тонни. Одна кришка з червоного граніту - 2,5 тонни. Наразі будівництво мавзолею - на фінальному етапі, воно обійшлося в 3 мільйони доларів.

Окрім всього іншого, в мавзолеї також розміщено чотири позолочені скульптури Яковишина – у 20 років, 40, 60 та 80 років.

"Проект мавзолею повністю моя задумка", - сказав чоловік і додав, що за основу усипальниці було взято мавзолей Наполеона.

"Мавзолей буде відкритий кожен день, з 10-ти до 17-тої години, крім вихідних. Це коли я вже буду в раю", - додав аграрій.