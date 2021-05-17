На літній період "Укрзалізниця" запускає ​потяги із Сум і Чернігова до Одеси

Сполучення Львова з Бердянськом буде щоденним.

На літній період "Укрзалізниця" відкриває нове сполучення Чернігова та Сум з Одесою, а також щоденне сполучення Львова з Бердянськом.

Про це інформує пресслужба компанії.

Поїзд №213/214 Суми – Одеса курсуватиме по непарних числах, починаючи з 15 червня, у зворотному напрямку – по парних числах від 16 червня.

Поїзд №204/203 Чернігів (Ніжин) – Одеса курсуватиме з 17 червня по непарних числах, у зворотному напрямку – по парних числах.

"Обидва поїзди матимуть зручний розклад вечірнього відправлення з Сум о 19:34 та з Чернігова о 21:58 і прибуття до Одеси об 11:33", - зазначають в "Укрзалізниці".

Також стартує продаж квитків на щоденний поїзд №86/186-185/85 Львів – Новоолексіївка, Бердянськ.

Перший рейс зі Львова планується 11 червня, він відправиться о 10:55, а прибуде до Новоолексіївки об 11:35, до Бердянська о 13:00 наступного дня.

Відправлення у зворотному напрямку планується з 12 червня: з Бердянська – о 15:05, з Новоолексіївки – о 15:40, прибуття до Львова наступного дня о 15:40.

Нагадаємо, з 14 травня "Укрзалізниця" призначила новий літній потяг для жителів Волині та Полісся, який поєднає Ковель та Миколаїв.