Екснардеп Барна побився з представником "Слуги народу" у прямому ефірі
Екснардеп Барна побився з представником "Слуги народу" у прямому ефірі
Новий міністр – нова команда
Новий міністр – нова команда
Юрий Костюк: «Слуга народа» - сказка о том, что все у нас будет хорошо»
Юрий Костюк: «Слуга народа» - сказка о том, что все у нас будет хорошо»
Печерський райсуд почав обирати запобіжний захід Медведчуку. Оновлюється
Печерський райсуд почав обирати запобіжний захід Медведчуку. Оновлюється
У ДТП на Полтавщині загинула знімальна група телеканалу "НТН"
У ДТП на Полтавщині загинула знімальна група телеканалу "НТН"
НАТО сама решит, что ей делать с Украиной
НАТО сама решит, что ей делать с Украиной
Печерський райсуд відправив Медведчука під домашній арешт
Печерський райсуд відправив Медведчука під домашній арешт
У пологових будинках України запустили програму інформування про синдром струшеної дитини
АктуальноУ пологових будинках України запустили програму інформування про синдром струшеної дитини
«Червоні лінії» для Кремля, або чому нам треба готуватися до війни
«Червоні лінії» для Кремля, або чому нам треба готуватися до війни
ГоловнаСуспільствоЖиття

"Укрзалізниця" запустила новий поїзд Ковель-Миколаїв

Літній поїзд курсуватиме через станції Луцьк, Рівне, Кривий Ріг та Херсон.

"Укрзалізниця" запустила новий поїзд Ковель-Миколаїв
Фото: Александр Рудоманов

Новий поїзд Ковель-Миколаїв сьогодні відправився у перший рейс.

Про це інформує пресслужба "Укрзалізниці".

"З 14 травня призначено новий літній потяг для жителів Волині та Полісся, який поєднає Ковель та Миколаїв", - сказано в повідомленні.

Поїзд №188П відправлятиметься по парних числах із Ковеля о 10:14 і курсуватиме через станції Луцьк, Рівне, Кривий Ріг та Херсон. Прибуття в Миколаїв о 10:13.

Зворотно по непарних числах із Миколаєва поїзд №188Ш почне курсувати з 15 травня. Час відправлення – 14:34, прибуття до Ковеля о 13:36.

Нагадаємо, в квітні "Укрзалізниця" відновила пряме сполучення між Кривим Рогом та Одесою.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також