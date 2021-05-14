"Укрзалізниця" запустила новий поїзд Ковель-Миколаїв

Літній поїзд курсуватиме через станції Луцьк, Рівне, Кривий Ріг та Херсон.

Новий поїзд Ковель-Миколаїв сьогодні відправився у перший рейс.

Про це інформує пресслужба "Укрзалізниці".

"З 14 травня призначено новий літній потяг для жителів Волині та Полісся, який поєднає Ковель та Миколаїв", - сказано в повідомленні.

Поїзд №188П відправлятиметься по парних числах із Ковеля о 10:14 і курсуватиме через станції Луцьк, Рівне, Кривий Ріг та Херсон. Прибуття в Миколаїв о 10:13.

Зворотно по непарних числах із Миколаєва поїзд №188Ш почне курсувати з 15 травня. Час відправлення – 14:34, прибуття до Ковеля о 13:36.

Нагадаємо, в квітні "Укрзалізниця" відновила пряме сполучення між Кривим Рогом та Одесою.