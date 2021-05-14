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ЗСУ провели навчання розрахунків РСЗВ "Ураган" біля окупованого Криму

Тренування відбулися в умовах, максимально наближених до бойових.

Фото: armyinform.com.ua

Неподалік кордону з тимчасово окупованою територією АР Крим підрозділи реактивної артилерії, що підпорядковані Командуванню об’єднаних сил Збройних Сил України, відпрацювали розгортання на вогневих позиціях і наведення на цілі умовного противника.

Про це інформує пресслужба командування.

Як повідомив командувач Об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв, планові польові тренування зі злагодженості розрахунків реактивних систем залпового вогню "Ураган" відбулися в умовах, максимально наближених до бойових.

"За лічені хвилини потужна та високоточна зброя була приведена в бойову готовність. Воїни-реактивники швидко висунулися з району зосередження, здійснили марш, розгортання у районі вогневих позицій та наведення на умовні цілі для їхнього подальшого ураження", - розповів командувач.

Фото: armyinform.com.ua

Фото: armyinform.com.ua

Фото: armyinform.com.ua

За його словами, під час тренування військовослужбовці відпрацювали навчальні вправи зі знищення морських десантів, бронетехніки та замаскованих пунктів управління умовного противника.

Крім того, реактивники виконали вправи з дистанційного мінування вихідних районів ймовірного наступу умовного противника.

Підсумовуючи хід тренування, Наєв додав, що ці підрозділи цілодобово знаходяться в повній боєготовності в районах зосередження, а в разі загострення ситуації завжди готові висунутися в заданий район та адекватно відреагувати на військову загрозу.

Раніше на Херсонщині провели навчання з ракетними комплексами "Точка-У".

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