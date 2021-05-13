ЗСУ прийняли на озброєння безпілотник "Лелека-100"

Літальний апарат вже кілька років використовується в армії.

Безпілотники під час передачі озброєнь в ЗСУ у 2018 році

Безпілотний розвідувальний літальний апарат "Лелека 100" прийнято на озброєння Збройних сил України.

Відповідний наказ підписав міністр оборони Андрій Таран, повідомляється на сайті Міноборони.

БПЛА "Лелека" використовується армією з 2016 року. Він неодноразово застосовувався в районі проведення операції Об’єднаних сил та зарекомендував себе позитивно.

"Лелека — це «очі» і «вуха» на полі бою для вирішення завдань з аеророзвідки, картографування місцевості. Він може патрулювати, передавати оперативну інформацію та отримувати точні географічні координати у режимі реального часу. Достеменний факт, що цей БПЛА допомагає артилерії влучно вражати цілі уже з другого пострілу. Важливо, що ми прийняли на озброєння зразок, який вже проходив випробування не лише на полігонах, але й у реальних бойових умовах", — сказав Таран.

Передача даних з безпілотника відбувається у режимі реального часу, а відеотрансляція кодується, щоб його не можна було перехопити. Крім того, сигнал має ще низку додаткових захисних характеристик для захисту від перехоплення.

БПЛА може виконувати завдання вночі і в умовах підвищеної хмарності та дощу.

Прийняття "Лелеки" на озброєння дозволяє запустити серійне виробництво цього безпілотника. Постачання комплексів в ЗСУ має початися ще цього року.